Podas en calle Barbieri buscan solucionar problemas urbanos y mejorar la salud de los árboles

Ariel Aguirre, jefe del Área Espacios Verdes del departamento de Servicios Públicos de la Intendencia de Salto, se refirió a las tareas de poda que viene realizando esa repartición en la avenida Barbieri de la ciudad de Salto.

Señaló que, por un lado, se realizó poda correctiva en algunos sectores en respuesta a una demanda de Alumbrado Público, ya que las ramas de los árboles daban sombra en la noche. Por otro lado, la poda responde a continuos llamados y solicitudes de vecinos de la zona, quienes plantean mediante expediente los problemas ocasionados por las hojas, flores y semillas de los ejemplares de ibirapitá, que tapan los desagües generando inconvenientes y pérdidas materiales en caso de abundantes lluvias. “Nosotros tenemos que dar una solución y, para no sacar los árboles, la solución es la poda. Esto no implica perjuicio para los árboles, no se pierde la floración y el año que viene los vamos a ver nuevamente con su follaje y sus flores amarillas”.

Agregó que una situación especial se da en los árboles ubicados en el cantero central de avenida Barbieri entre Amorín y Grito de Asencio, ya que esos ejemplares no se encontraban en buenas condiciones y tenían muchas de sus ramas secas. “Allí se trató de salvar esos árboles, que tienen casi treinta años de plantados, pero suponemos que no encontraron los nutrientes suficientes para crecer como los demás. Incluso alguno se tronchó, es decir, se le quitó la copa entera, con el afán de salvarlo. Lo que se busca es que los árboles gasten menos energía llevando savia a esas ramas secas y sus brotes puedan resurgir de las ramas verdes”.

Aguirre enfatizó que sacar árboles solo se realiza en casos extremos, para dar solución cuando las raíces destruyen las veredas o la cimentación de viviendas. “Somos conscientes de que tenemos que tener muchos árboles por la temperatura de Salto. Hemos tenido que sacar algunos que ya cumplieron su función, pero estamos replantando con una variedad de fresno que aunque no tenga flor, da buena sombra en verano y pierde la hoja en invierno. Y eso lleva un trabajo importante de mantenimiento”. Desde el 2015 a la fecha se han plantado alrededor de 700 árboles en diversas calles de la ciudad.