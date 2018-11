Ramón Fonticiella “No vengo a criticar a Lima, vengo a decir que hay cosas que no están bien hechas”

El Maestro Ramón Fonticiella, ex intendente de Salto se refirió a los 4 pre-candidatos del Frente Amplio a nivel nacional “Tomaría el perfil popular obrerista de Andrade, Mario Bergara es una persona con una formación académica, una base teórica y práctica de una capacidad fenomenal. Carolina Cosse es un perfil distinto, un fundamento técnico fenomenal. Martínez es un hombre que ha hecho de Montevideo un lugar de donde se tiene menos quejas que nunca en la historia”.

“Ese bagaje que el Frente Amplio tiene en sus candidatos se va a mantener sea cual sea el candidato ganador” agregó.

“Olvidémonos que los pobres van a ser los más privilegiados si el Frente Amplio no gana” sentenció.

En referencia al gobierno encabezado por el Dr. Andrés Lima, el ex intendente dijo “Del programa de gobierno hablamos todos, pero muy pocos nos tomamos el tiempo de leerlo, está muy bien que el Frente Amplio exija al intendente”. “Tengo mis discrepancias lo cual es razonable, si yo me presenté como una opción diferente, obviamente un gobierno serio no comprometía ni fiestas ni otras cosas.

“No vengo a criticar a Lima, vengo a decir que hay cosas que no están bien hechas. A mí lo que me importa es que el Frente Amplio vuelva a ganar el gobierno a nivel nacional” acotó.

“Estoy convencido que Coutinho va a ser el rival del Frente Amplio” dijo.

“Quien tiene que ganar no es Marazzano o Lima, es el Frente Amplio” manifestó.