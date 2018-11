Martín Pertusatti “Todo lo que me ha pasado no es nada comparando con lo que le está pasando al país y al departamento”.

Martín Pertusatti, dirigente del Partido De la Gente, hizo referencia a las actividades políticas que vienen realizando en nuestro departamento “El norte del Rìo Negro ha sido olvidado históricamente, este 30 vamos a presentar una comisión de proyectos a nivel Regional en nuestro local de 19 de Abril esquina Córdoba”.

Pertusatti hizo referencia a los objetivos de su partido en Salto “Nuestro primer objetivo es lograr que Edgardo Novick sea Presidente, tenemos esa expectativa y es nuestro primer objetivo, para eso estamos trabajando. Después como segundo objetivo es lograr ganar la interna”

El edil se refirió a una reunión mantenida por la bancada del Partido De La Gente con el intendente Noboa “Nosotros solicitamos una reunión con el intendente de Salto actual, la que se dio la semana pasada, la edil Filonenko estuvo presente. Fuimos muy bien atendidos, por el intendente Noboa, con planteos que fueron escuchados y planteos que se comprometió a solucionar”.

“Tenemos trabajo en prácticamente todo el departamento, tenemos referentes en todo el departamento, eso se llama trabajo, es nuestra manera” expresó.

El dirigente político habló sobre su salida del Frente Amplio y su alejamiento del Dr. Andrés Lima “Más allá de todo lo que me ha pasado, sigo en política porque sigo convencido y trabajando de la misma manera que trabajaba antes. Todo lo que me ha pasado no es nada comparando con lo que le está pasando al país y al departamento”.