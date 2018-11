Las selecciones juveniles salteñas Sub 14 y 15 reciben el sábado a Durazno.

Este sábado 24 de noviembre Salto recibirá en el Dickinson a Durazno en Sub 14 y 15, ello en el marco del campeonato Integración a nivel sub 14 y del Campéonato del Interior a nivel sub 15.

Los detalles fijados por OFI:

SUB 14 SALTO – DURAZNO: Sábado 24 Noviembre Hora 15:00; Estadio “Ernesto Dickinson” de Salto; Arbitros de Río Negro Interior y Flores: Miguel Piñeiro (Central), Marcelo Bidart y Fernando Di Maggio (Asistentes). Veedor Sr. Marcelo Beltramelli.

SUB 15 SALTO – DURAZNO: Sábado 24 Noviembre Hora 17:00; Estadio “Ernesto Dickinson” de Salto; Arbitros de Flores y Río Negro Interior: Fernando Di Maggio (Central), Marcelo Bidart y Miguel Piñeiro (Asistentes).

