Futsal: se viene la cuarta fecha en ambas divisionales.

La cuarta fecha de la primera rueda del Campeonato Salteño de Futsal se jugará el próximo fin de semana en sus dos divisionales.

Gimnasio de Universitario:

Sábado 24 de noviembre

20:00 horas: Rowing vs Bohanes

22:00 horas: Atlético Arsenal vs Parque Solari

Domingo 25 de noviembre

18:00 horas: G5 vs Ferro

20:00 horas: Almagro vs Florida

22:00 horas: Universitario vs Chaná (Salto Streaming)

Gimnasio de Ferro Carril:

Sábado 24 de noviembre

20:00 horas: Atlético Juventus vs Saladero

22:00 horas: Progreso vs Dublín Central

Domingo 25 de noviembre

18:00 horas: Ceibal vs Tigre

20:00 horas: Salto Grande vs Nacional

22:00 horas: Sud América vs Hindú