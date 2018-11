Diego Maradona: “Scaloni puede ir al Mundial. Al Mundial de motociclismo”

Tras la gran victoria de Dorados de Sinaloa por 2-0 sobre Juárez en la semifinal de ida de la Liga de Ascenso de México, Diego Armando Maradona dio una conferencia de prensa en la que además de hablar del partido se refirió a la selección argentina en pasado, presente y futuro.

“Nosotros los argentinos tenemos al muchacho este de (Lionel) Scaloni, que no tiene la culpa de estar ahí. A Scaloni lo empujaron ahí y él está ahí. El problema es que se crea técnico mañana Scaloni y diga: ‘yo quiero ir al Mundial’. Y no. Vos podés ir al Mundial de motociclismo. De fútbol no, ¿entendés?”, disparó.

“A mí me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador que no sé si tendrá título y dejemos que al Tata Martino se lo lleven los mexicanos. El Tata es un amigo con el que jugué en Newell’s y es una gran persona”, agregó Maradona, en clara referencia a la casi inminente llegada a la selección mexicana de Gerardo Martino, quien rechazó una propuesta de la Asociación del Fútbol Argentino.

Luego, cuando se le preguntó por sus sensaciones ante la posibilidad tan cercana de clasificar a la final del Apertura de la Liga de Ascenso, respondió sobre el tema que quiso: “Me fui de la selección argentina por un error que cometí yo y por eso estoy pagando, porque sino yo hoy era el técnico. Yo me voy por un amigo, Mancuso, que me hace un fraude. Me falsifica la firma. Y como yo era tan amigo y creo en la amistad, le dije a Grondona: ‘si no es con Mancu no voy’. Lo peor de todo es que lo sabían muchos lo del fraude. El único estúpido que no lo sabía era yo”, concluyó.