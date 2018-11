Juan Carlos Aramburo “Valoro mucho el gesto de Noboa y de Sánchez en recibirnos”

Juan Carlos Aramburo, dirigente del Frente Amplio, se refirió a la reunión que mantuvo con Alejandro Noboa, quien actualmente es el intendente interino ante el viaje de Andrés Lima a China “Fuimos a hacer un aporte a un gesto que tuvo el intendente en recibirnos, planteamos algunas preocupaciones que tienen que ver con la gestión y preocupaciones de la gente. Con Lima no lo podemos hacer porque no tiene la mano tendida, tiene el ceño fruncido”

Aramburo se refirió a su relación actual con la fuerza política “Ayer hablé con la presidenta Mónica Cabrera para poder reunirnos y tener la situación un poco más clara”.

“Valoro mucho el gesto de Noboa y de Sánchez en recibirnos , nos recibieron con una carpeta que llevamos sobre algunos temas de importancia. Nunca dejamos de recorrer los barrios y nunca dejamos ninguna militancia, nos unimos a un grupo que nos da señal de cobijo dentro de las estructuras, valoramos el gesto de Noboa, de Dutra, de muchos dirigentes que vamos a presentarnos en la interna y vamos a jugar en lo que nos de el cuero, y en octubre por supuesto” expresó.

“De existir la habilitación de la candidatura de Lima, me alejo del Frente Amplio, no me voy a prestar a ninguna falsa expectativa. No voy a jugar para que eso suceda. El de Lima es de los peores gobiernos de la historia del departamento” dijo.

“El Frente Amplio puede perder una elección pero no puede perder la dignidad, si el Frente Amplio habilita a Lima muchos frenteamplistas nos vamos a retirar” declaró.