Diputado Dastugue pide que Ministra de Educación y Cultura se retracte por llamar “plagas” a evangélicos

Álvaro Dastugue, Diputado del Partido Nacional se refirió a algunos mensajes de whatsapp de la Ministra María Julia Muñoz que se han viralizado donde critica y llama “plagas” a los evangélicos “En un grupo de whatsapp que se llama “comité virtual” con más de 100 personas, la Ministra dijo que los Cristianos y los Pentecostales son una plaga y eso le preocupa. Parece que a la Ministra se le cayó la educación y la cultura. El cristianismo ha dado mucho por el país y da mucho, no podemos dejar pasar esto. Si la Ministra no pide perdón y se retracta iniciaremos en el plano judicial”

Dastugue consideró “inaceptable y ofensivo que una representante del Poder Ejecutivo califique de esa forma a organizaciones religiosas que fundamentalmente propugnan en la sociedad la defensa de valores tan caros para todos los uruguayos como la moral, la ética y la vigencia de los conceptos humanos de la familia”.

“Estamos ante un hecho de xenofobia del parte del gobierno que degrada a la mayoría de la sociedad y que atenta contra los principios más básicos y elementales e convivencia” agregó.

El pasado domingo el diario El País publicó unos mensajes de WhatsApp que la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, habría enviado en el grupo “Comité virtual” en el que participan legisladores y figuras del Frente Amplio.

“Casi nunca escribo pues no tengo tiempo, a veces leo. Anoche repasé mucho atrasado y me encontré con una discusión tan absurda, como la edad y hoy me dispuse a puntualizar algunas cosas y plantear mis preocupaciones” dijo.

Muñoz también dijo que le “preocupa” el avance de los “neopentecostales”. “Sector, para no decir una plaga que aumenta, y si me preocupa es porque no sabemos crear una utopía de hombre nuevo en el siglo XXI y nos pisan los talones”, escribió.