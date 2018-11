Luis Gómez “No nos va a venir a decir ningún dirigente del PIT-CNT que tenemos que hacer”.

El sindicalista Luis Gómez habló sobre la interna de los diferentes gremios y sindicatos en nuestro departamento “No nos va a venir a decir ningún dirigente del PIT-CNT que tenemos que hacer”.

“A mí me da pena que siempre todos los años los compañeros tengan que estar ahí, a veces son los de CITRACITA y a veces los de CITRACOR” dijo sobre la situación de los trabajadores citrícolas.

“Vamos a ser una corriente alternativa obrera, cualquier afiliado, cualquier trabajador puede trabajar sin representación en el PIT-CNT. A veces los compañeros que tienen representación le hacen un daño bárbaro al sindicato” dijo sobre “Alternativa Obrera”.

“Nosotros somos una corriente alternativa obrera, lo único que nosotros no vamos a hacer política partidaria, vamos a hacer política sindical” agregó al respecto.

“El dirigente sindical que no trabaja es un vago, es un lumpen. Vos podes faltar un día, dos, o tres, pero si vos queres estar eso no te inhibe a que no trabajes más. El que no trabaja es un vago, es un lumpen” expresó.

“A mí no me da letra nadie, me preparé durante muchos años para ser sindicalista” dijo.

“Hay que ser transparente porque sino te dan con un “caño”. Creo que los compañeros se están organizando y van a formar una buena comisión directiva, con buen liderazgo” expresó en referencia a la situación de ADEOMS.