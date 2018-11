Omar Estévez (20115) “Esto no se soluciona con una carta de la Mesa Política del Frente Amplio, se soluciona con una línea de crédito del Ministerio de Economía”

Omar “Paco” Estévez, pre-candidato a la diputación por la lista 20115 de Vamos Salto, hizo referencia a la situación actual de los trabajadores del packing que se encuentran en conflicto “Se dijeron muchas cosas, que yo era un oportunista y un “garronero”, yo no soy nada de eso, me preocupa realmente la situación de todos estos trabajadores, que tienen que llevar el pan a la mesa y no ven solución inmediata”

“Esto recién empieza, estamos hablando de 300 trabajadores de packing contra 700 trabajadores de la cosecha, que en 15 días podrían estar reclamando pagos” agregó.

Estévez planteó como una posible solución una línea de crédito del Ministerio de Economía “Si el gobierno no pone la mano para darle una solución a estos trabajadores va a ser muy difícil”.

“Esto no se soluciona con una carta de la Mesa Política del Frente Amplio, se soluciona con una línea de crédito del Ministerio de Economía. Creo que hay toda la voluntad de pago, pero en esa voluntad de pago estamos tratando con niños, mujeres y adultos, no se puede pagar en 5 cuotas lo que vos tenes que pagarlo al contado” concluyó.