Sergio García Da Rosa “Fuimos 5 veces a hablar con el presidente de ANTEL. ¿Qué más podemos hacer?”

El Director de Descentralización de la Intendencia de Salto, Sergio García Da Rosa, se refirió a la situación puntual de Villa Constitución luego de las críticas realizadas por el actual Alcalde Carlos Souto “vengo a hablar como hombre del interior y como ex alcalde, hubieron gestiones hasta personales y en persona. Nosotros tenemos una necesidad de viviendas porque se está dando que no se está emigrando tanto en las localidades del interior. Hace 10 años comenzaron las gestiones, en el 2008 empezamos a enviarle cartas a ANTEL solicitando el traspaso de esos terrenos a MEVIR, en el año 2015 a poco tiempo de haber asumido la dirección, tuvimos una reunión con el ingeniero Tolosa presidente de ANTEL. ANTEL dice que no se llega al valor del terreno, cuando ni siquiera les costó plata”.

“A Souto le está pasando lo que me pasó a mí, toda la gente en Constitución está diciendo que somos unos mentirosos. Fuimos 5 veces a hablar con el presidente de ANTEL ¿qué más podemos hacer?” agregó.

“Nosotros no estamos haciendo nada del otro mundo, no dejamos de ser Frenteamplistas, si se puede hacer una inversión para una cancha de básquetbol de 10.000 personas, se pueden hacer viviendas para Villa Constitución” expresó.

“Veo factible que pueda salir el saneamiento. Está encaminado ese tema” dijo.