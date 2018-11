Octogenario publicó anuncio buscando esposa joven a cambio de herencia. Le sobraron ofertas

“Señor mayor desea amistad con señorita hasta 37 años, no fumadora, buena presencia, sensible, amante naturaleza. Dejo herencia”. El anuncio apareció días atrás en las páginas del periódico catalán ‘Regió’ y llamó la atención de lectores y también de otros medios de prensa.

El mismo día de la publicación, el hombre recibió varias llamadas, entre ellas la de una chica de 20 años, y se decantó por una. En 24 horas tenía el tema resuelto. “Tiene 38 años, es cubana, divorciada y con dos hijos. Me ha dado muy buena impresión, es una chica seria que vive con su madre. Hemos quedado en vernos el próximo fin de semana y conocernos más”, cuenta el octogenario, llamado Alberto, en declaraciones al digital madrileño El Confidencial.

Alberto vive en Manresa, Barcelona, y reconoce sin escrúpulos que lo que propone su anuncio es un toma y daca puro y duro, lejos de cualquier romanticismo. “El trato es que nos tenemos que casar porque yo quiero estabilidad. Quiero una relación normal, tener compañía y que me cuiden. También tengo mis necesidades. Si no me lo da, tendré que buscar a otra persona”, dice en referencia al sexo. “A cambio, les doy seguridad económica. Soy una persona muy activa, me cuido mucho y eso les gusta cuando me conocen”, explica. ¿Exigir una novia 50 años más joven y en buena forma no es un poco excesivo? “Ya he tenido alguna relación anterior con mujeres de menos de 30 años, así que no veo problema en pedir que tengan esa edad. Cierto que todas han sido extranjeras, ninguna del país. A las de aquí les cuesta mucho salir con un hombre jubilado”, explica.

Tras el interés que generó el aviso, allegados al hombre le han advertido, un poco en broma y un poco en serio, sobre la posibilidad que le surja como compañera alguna “viuda negra” dispuesta a quitarlo de en medio de forma rápida. “Sé que la chica estará conmigo por el dinero, no soy tonto, pero no me da miedo que me quieran matar. La comida, de momento, me la hago yo. Además, pienso avisar al servicio de atención a las personas mayores del ayuntamiento para que estén atentos cuando me vengan a visitar, y si ven algo raro que me hagan análisis. También tengo a mis sobrinas, que me ven con frecuencia”, dice sin perder la calma. Buscar a una señora de su edad y dejarse de riesgos no parece una opción: “Todas las mujeres que he conocido de mi edad están ya muy mal y yo me cuido muchísimo, solo tengo un poco de lumbago. Hago deporte y a pesar de mi edad cumplo bien”, dice el autor del anuncio, aunque prefiere no aportar foto a tal autodescripción.

La cubana aspira a casarse con Alberto ya conoce el patrimonio que va a heredar: un apartamento céntrico y una finca privilegiada con árboles frutales, bosque y una casa en lo alto de un monte. También algo de dinero en una corriente. “El apartamento y la finca valen más de 400.000 euros. En metálico no hay mucho, he trabajado toda mi vida en la banca y he sido siempre de invertir. También hay que sumarle la pensión de viudedad, yo ahora cobro 1.800 euros de jubilación”, explica Alberto. “Por desgracia, tenía un apartamento en la playa pero se lo di en herencia a mis hijos cuando falleció mi esposa y lo malvendieron. Es lo único que les voy a dejar porque se han portado fatal conmigo y con mi familia”, lamenta.

Por ahora, la afortunada aspirante y Alberto van a darse “dos o tres meses de alternancia semanal” para conocerse y ver si tiene sentido organizar la boda. Saldrán a pasear por el campo, a hacer las compras del supermercado y a cenar. “Tengo ilusión, pero si no funciona tendré que poner otro anuncio en el periódico porque no puedo ir por la calle preguntando a la gente. Además, a mí ir al baile y a las discotecas no me gusta”, cuenta el anciano. “¿Y qué quieren que haga?”, se pregunta en respuesta a quienes califican su anuncio como machista y abusivo. “Tengo amigos de mi edad que están solos y desesperados, que se pasan el día ahogados en un vaso de agua. Yo soy muy tozudo y cuando algo me interesa, me lanzo. No voy a pedir perdón por querer salir con una mujer 40 años más joven”, concluye.