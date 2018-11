Carlos Souto “Como Frenteamplista va a ser muy difícil pedirle a la gente de Constitución el voto si no se cumplen las promesas”

Carlos Souto, Alcalde del Municipio de Villa Constitución se refirió a la problemática respecto a un terreno de ANTEL, la colonización de un campo que sería utilizado para la producción y el saneamiento “A mí me da vergüenza no destrabar esas cosas que son netamente voluntad política. Si no encuentro fuerzas voy a abandonar la fuerza política”

“Como Frenteamplista va a ser muy difícil pedirle a la gente de Constitución el voto si no se cumplen las promesas” agregó.

Sobre el terreno de ANTEL, Souto indicó que iba a ser destinado a viviendas de MEVIR en la zona “A Carolina Cosse se le mandó una nota solicitando el expediente, no hemos podido acceder” dijo.