Turf: las 8 carreras en el Hipódromo de Salto

El Hipódromo Salteño tendrá ocho carreras éste domingo 11, se destacan dos carreras patrocinadas por Casinos del Estado, las mismas tendrán un primer premio de $ 90.000 y un segundo de $ 20.000.

Con todo el programa, carrera por carrera:

Primera Carrera. Distancia 400 mts. Hora: 11:30. Premio entrada $ 1.500 y $ 1.000 p. boletos.

Salto 1. El Tecla 57 57ts. S-P S. Ferreira

Salto 2. Marabu 57zn. Marketinero-Guantanamera J. López

Salto 3. Camisola 57zn. Bananero-T. Lupa A. González

Belén 4. Ubiratan 57al. L.y.Best-Umarrama S. Austria

B. Unión 5. Princesita In 57zn. Indovinajo-S.In A. Robalez

Salto 6. El Zorrino 57zn. S-P L. Pintos

Salto 7. Wesly 57zn. S-P J. Ferreira

Salto 8. Azucena 57zn. A. Sun-La Marsellesa J. de los Santos

Segunda Carrera. Distancia 600 mts. Hora: 12:30. Premio $ 8.000. Ins. $ 800 $ 1.000 p. premio y $ 1.000 p. boletos.

Daymán 1. Arrivederci 57zn. A. Sun-Praha A. Olivera

Salto 2. Leguleyo 57zn. Luton-Sorga A. Da Cunha

Paysandú 3. Arcadio 57zn. B.justin-Añeja K. Galmarini

Salto 4. Balaban 57zn. F. of Funds-Arroba A. Alvarez

Paysandú 5. Piragira 57zn. Q. Mares-Waldmark J. Balsemao

Salto 6. Inesperada Queen 55zn. I. Demisovich-P. Queen J. Bertoni

Paysandú 7. Anaid 55zn. B. Medium-Suracha E. Zeballos

Tercera Carrera. Distancia 600 mts. Hora: 13:30. Premio $ 8.000. Ins. $ 800. $ 1.000. p. premio y $ 1.000 p. boletos.

Constitución 1. Indignado Estoy 57 tr. Indaye-Iguanna O. Olivera

G.de Arapey 2. Mostrador 57zn. S-P F. Rodriguez

B. Unión 3. Mortimel 57zn. S-P D. Firpo

Salto 4. Saranguera 53zn. Asidero-Sarita l. da Silva

Salto 5. El Matraka 55zn. Marketinero-Guantanamera J.de los Santos

Salto 6. Palafija 55zn. Fijador-P-Pampita J. Moreira

Salto 7. Malek 57al. Marketinero-Remesera J. Silva

Salto 8. Mejor asi 59zn. Mr. Mat-Menguante J. Samit

Salto 9. Camisola 53zn. Bananero-T.Lupa A. González

Salto 10. Full oil 55zn. Holzmeiter-Q. Dora M. Requel

Supl. Paysandú Snow Baby 53zn. F. Deside-S.Kit D. Muniz

Cuarta Carrera. Distancia 600 mts. Hora: 14:30. Premio $ 10.000. Ins.$ 1.000 $ 1.000. p. premio y $ 1.000 p. boletos.

Bella Unión 1. Gran Sueño 57zn. S. Storm-karma A. Suárez

Paysandú 2. El Justiceiro 57zn. Mig-la violeta R. Tabarez

Salto 3. Abdurfair 57zn. Abdour-V. Fair M. Ardaiz

Salto 4. Shirocco Tordo 57tr. A. of Hales-Esciente M. de los Santos

Salto 5. Leguisamo Solo 57zn. P.It. Back-Conja R. González

Salto 6. The Banker 57zn. H. and Glory-berimbau M.de los Santos

Laureles 7. Dra. Wendy 55al. Wesley-D.Salitre R. Leites

Fray Bentos 8. Chica Vip 55zn. Ecclesiastic-Lombardia C. Giménez

Salto 9. Ducaty 55ts. S-P J. Silva

Ruta 26 10. Bana non 57zn. B. Boat-Micha R. Saris

Quinta Carrera. Distancia 400 mts. Hora: 15:30. Premio $ 20.000. ins. $ 2.000 y $ 2.000 p. boletos.

Paysandú 1. Don Renato 58zn. S-P R. Ringger

Bella Unión 2. Tormentita 58zn. S-P I. Sosa

Bella Unión 3. Luisito 58zn. S-P D. Firpo

Belen 4. Don Gringo 53zn. S-P G. Scelzi

Salto 5. Zlatan 53tr. S-P R. González

Bella Unión 6. Rey David 53zn. S-P E. Belen

Sexta Carrera. Gran Premio Salto Hotel y Casino. Hora: 16:30. Distancia 1.200 mts. Premio $ 90.000 al 1º y $ 20.000 al 2º. $ 1.500 p. boletos inscripción el 2%.

Paysandú 1. Soy Sortilegio 57 (1)al. Ecclesiastic-Sortij’a M. Aramburu

Salto 2. Soy Sexi 55 (2)tr. Soy Artemio-Z. Gold A. Correa

Salto 3. Palatona 55 (3)zn. Palatino-Regatona H. Hernández

Paysandú 4. Rendidor 57 (4)zn. G. Report-S. Spice K. Galmarini

Paysandú 5. Ultra Dor 57 (5)zn. Mogador-Ultrarealista D. Barreto

Salto 6. Top Mastro 57 (6)tr. M. Lorenzo-Najaf D. González

Séptima Carrera. Gran Premio Casinos del Estado. Hora: 17:30. Distancia 1.400 mts. Premio $ 90.000 al 1º y $ 20.000 al 2º. $ 1.500 p. boletos inscripción el 2%.

Paysandú 1. Combatiente 55 (5)al. Demostrado-E. Holiday M. Aramburu

Paysandú 1ª. Honorable dan 55(8)zn. H. Truth-H. Belle M. Aramburu

Salto 2. Iron Man 55 (4)al. Fernando po-I.Woman M. Ardaiz

Salto 2ª. Tenes Razón 55 (7)zn. Asidero-derivacion M. Ardaiz

Fray Bentos 3. De vuelo 55 (1)zn. S. Lawer-lombardia C. Giménez

Salto 4. Fijador 55 (2)al. Mogador-Fijadora O. Ifran

Salto 5. Tía Pipa 53 (3)zn. Wrangler-Lesgiana J. Samit

Salto 6. Mr. Megaton 55 (6)zn. Mr. Mat-Menina J. Requel

Octava Carrera. Distancia 1.100 mts. Hora: 18:30. Premio $ 8.000 ins.$ 800 y $ 1.000 p. boletos.

Salto 1. Bela Valley 55zn. S. Valley-f. sola M. Ardaiz

Salto 1ª.Broqueta 55zn. Broy-c. Pres M. Ardaiz

Salto 2. Gran Bruja 55al. Brujo de Olleros-P.Intrigue A. Alvarez

Salto 3. Maqui 57zn. Mr.mat-lacotta R. González

Salto 4. Macachin 57zn. Mr. Mat-A.Hear R. Austria

Salto 5. Lobo salidor 57al. Salidor-v.Linda A. gonzalez

Salto 6. Ponele la Firma 57al. Eversmile-a.In H. Midon

Salto 7. Aluring Flo 55zn. Alcorano-Fa Flo A. Chiapa

Salto 8. Giraluna i 55tr. Asidero-Sharon J. de los Santos