Enzo Paique (Vamos Salto) “En 4 años de gobierno lo único que vemos es que van a terminar las obras que empezaron en la anterior administración”

Enzo Paique dirigente de la lista 30 de Vamos Salto, dio su punto de vista sobre la realidad en el departamento de Salto “Salto no ha tenido proyectos, no ha tenido propuestas de trabajo, no ha tenido inversiones. ¿Quién va a venir a invertir a Salto?. Lima hace campaña, esto no se hace de un día para el otro”.

“En 4 años de gobierno lo único que vemos es que van a terminar las obras que empezaron en la anterior administración” acotó.

“Obras de la intendencia no tiene una sola iniciativa propia” agregó.

“Esperemos que por lo menos pueda cortar una cinta de verdad, que hagan obras en serio. Que no hagan obras ideológicas” dijo.