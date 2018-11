Profesor José Buslón “En estas horas resolveremos como corriente si seremos parte del Plenario convocado para el viernes”

“En estas horas resolveremos como corriente si seremos parte del Plenario convocado para el viernes con la presencia del Turco Abdala ya que no aparece firma en la convocatoria y no queremos convalidar a un ejecutivo deslegitimado con un presidente que no es tal, y menos ser parte de un adoctrinamiento que es lo que viene a hacer Abdala en todo caso alinee a los de el”.

“Una buena pregunta para Abdala es ¿que pasa con el Plan de vivienda sindical?. Y quien pagará la demanda ya que como PIT CNT no tiene personería jurídica lo deberían hacer los sindicatos que lo integran y si poseen cubriendo con sus bienes lo reclamado”.

