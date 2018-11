Daniel Caiazzo “Lima ha hecho un destrozo dentro de la intendencia, ha destrozado estructuras por su forma de actuar, es un monstruo”

El Periodista Daniel Caiazzo, se refirió a las declaraciones de Juan Carlos Gómez en Radio Arapey, manifestando que se iniciaron acciones legales contra el actual presidente de ADEOMS “Iniciamos una demanda de difamación e injurias contra Juan Carlos Gómez, lo que dijo tendrá que probarlo frente a un juez”.

“La denuncia es a título personal, el tendrá que presentarse ante la justicia y probar lo que dijo en Radio Arapey”.

“La actitud fue patoteril, vociferando un discurso combativo que ya se le cayó y nadie le cree. El está desmintiendo información, esto comienza cuando dimos a conocer la acusación de acoso sexual que varios de ellos salieron a desmentir. Cuando nosotros sacamos la información ya teníamos la sentencia del Juez” agregó al respecto.

En referencia a su renuncia a la intendencia de Salto y los motivos que determinaron su alejamiento expresó “Mi renuncia se la puede pedir al intendente. Me basurearon, me ningunearon, me trataron de aislar, la frase era “vos callate y flotá”. Como no era cargo de confianza de Lima no formaba parte de la mesa chica”.

Caiazzo criticó fuertemente al actual intendente el Dr. Andrés Lima “Lima ha hecho un destrozo dentro de la intendencia, ha destrozado estructuras por su forma de actuar, es un monstruo. El daño que hizo Lima el Frente no lo va a medir ahora, lo va a medir a 15 o 20 años”.