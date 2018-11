Cra. Soledad Marazzano “El programa no se está cumpliendo, tenemos algunos desfasajes”

La Contadora Soledad Marazzano, edil y dirigente del Partido Demócrata Cristiano (Frente Amplio) hizo referencia al programa de gobierno y el actual manejo a nivel de la intendencia “el programa no se está cumpliendo, tenemos algunos desfasajes. No se han cumplido ciertos lineamientos y es en eso que venimos trabajando algunos integrantes del Frente Amplio, que venimos reclamando que se cumpla porque si no cumplimos con eso le estaríamos reclamando a la gente”

“Esto es una cuestión de todos porque detrás de cada intendente, está la garantía que detrás de esa persona hay una fuerza política que es el Frente Amplio, se está trabajando en la interna para poder corregir eso, lo trabajamos en la interna para garantizar a la población de que se tiene que cumplir el programa de gobierno. Apelamos a través del Frente Amplio trabajamos para que no sean desviaciones y que se cumpla el rumbo del Frente Amplio” acotó.

“Como premisa principal, cualquier compañero del Frente Amplio siempre va a ser mejor que cualquier persona que venga de la derecha con sus ideas” expresó.

“Cualquier compañero va a ser mejor que cualquier gobierno de derecha porque detrás está el Frente Amplio, como respaldo, donde en estos 14 años los ejemplos son innumerables. Además con el antecedente del gobierno de Ramón Fonticiella que habla de garantías llevando adelante una gestión” agregó al respecto” sentenció.