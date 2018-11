Cr. Rodrigo Goñi “Más allá del especialista que se tenga al frente, el que tiene la palabra final es el intendente, y el intendente no sabe, no tiene idea”

Posted by

El Contador Rodrigo Goñi dirigente de la lista 92 del Partido Nacional habló en Radio Arapey sobre diferentes temas de la actualidad política nacional y departamental. En primera instancia se refirió a los números de las encuestas y el crecimiento en la candidatura de Jorge Larrañaga “Lo más probable es que ocurra una polarización interna entre Lacalle y Larrañaga, hoy nuestro partido tiene dos grandes corrientes que tiene perfiles diferentes. Eso se irá acentuando a medida que pase el tiempo, estamos tranquilos porque vamos por buena senda, creo que vamos a terminar ganando la interna. Es un proceso por el que trabajamos intensamente”.

“A Larrañaga lo que le hizo mucho bien fue la soledad, cuando uno tiene que estar en el medio de un borbollón y llevar adelante las decisiones solo, eso te fortalece” agregó.

“Cuando tu has ganado y te toca perder y sostienes los valores a pesar de que te va mal, la gente lo valora y acepta esas convicciones” acotó.

A nivel departamental, Goñi se refirió al apoyo de Vamos Salto a la campaña impulsada por Larrañaga “creo que fue una actitud distinta de lo que era del Partido Colorado en general, sin dudas fue positivo, fue de los primeros apoyos extrapartidarios”.

En referencia a una posible concertación departamental “Hay que ver quienes son los intérpretes, el senador Coutinho ganó la intendencia en buena ley, intentó sumar al Partido Nacional, pero la verdad es que el resultado no fue bueno, la gestión departamental del intendente Coutinho fue muy mala, reiterar algo así yo no veo con buenos ojos. Para concertar hay que estar de acuerdo entre los concertantes de quien es quien, hoy en día no veo con buenos ojos concertar con Coutinho”

Goñi hizo referencia a la actual administración y la economía de la intendencia “Más allá del especialista que se tenga al frente, el que tiene la palabra final es el intendente, y el intendente no sabe, no tiene idea. Se ha vendido mucho humo hace años en este departamento, los inversores vienen solo cuando ven posibilidades de crecimiento. No cualquiera sabe hacer dinero, eso es una mezcla de conocimiento y de dones”.

“Acá se tomó a la intendencia en los últimos años como defensa de los cuadros políticos, los últimos intendentes han hecho ingresar a 300 personas cada uno. Salto no tiene porque pagar la estructura política de los candidatos” manifestó.