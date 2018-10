Futsal: comienza la temporada 2018-2019 en ambas divisionales.

Comienza el fin de semana el Campeonato Salteño de Futsal 2018-2019 en ambas divisionales, con todos los partidos:

GIMNASIO DE UNIVERSITARIO

Sábado 3 de noviembre

19.00 hs. Atlético Arsenal vs Sud América ( Div. B )

20.30 hs. Geneve 5 vs Almagro ( Div. A )

22.00 hs. Salto Rowing vs Nacional ( Div. B )

Domingo 4 de noviembre

18.00 hs. Ceibal vs Ferro Carril ( Div. A )

19.30 hs. Dublin Central vs Hindu ( Div. B )

21.00 hs. Tigre vs Universitario ( Div. A )

GIMNASIO DE FERRO CARRIL

Domingo 4 de noviembre

18.00 hs. Atlético Juventus vs Progreso ( Div. B )

19.30 hs. Parque Solari vs Bohanes ( Div. B )

21.00 hs. Chana vs Florida ( Div. A )

22.30 hs. Salto Grande vs Saladero ( Div. B )

Precio de la entradas: 30 pesos.