Alba Cocco “”El 25 de noviembre estaría llegando a Salto Daniel Martínez, al parecer es un acto de proclamación del Dr. Andrés Lima como candidato. No es un acto del Partido Socialista”

El próximo viernes 2 de noviembre, el actor Danny Glover estará presente en el club Ferro Carril. Por tercera vez en los últimos 15 años, el actor Danny Glover se encuentra en Uruguay, el protagonista de la saga “Arma Mortal” en esta oportunidad llegó como invitado por el colectivo “Mundo Afro” para participar de diferentes actividades en varios puntos del país, el viernes estará en Salto, a la hora 14.30 realizará una conferencia de prensa y a las 15.30 el acto central en la sede ubicada en calle Juan Manuel Blanes y 19 de Abril.

La Maestra Alba Cocco, secretaria política departamental del Partido Socialista “Venimos a invitar a toda la ciudadanía del departamento al acto a realizarse por el actor Danny Glover en Ferro Carril. Es embajador de la UNICEF por los derechos humanos y se moviliza en varios países de América por los derechos de los afrodescendientes y también por la liberación de Lula”.

“Viene a brindar una charla sobre todo por los derechos humanos. El sentimiento de justicia es lo que anima a Danny Glover, es una persona que es protagonista pero no busca protagonismo, busca un vínculo por los derechos de los afro-descendientes que han sido aplastados” dijo.

Cocco hizo referencia a la posible llegada de Daniel Martínez a Salto “El 25 de noviembre estaría llegando a Salto Daniel Martínez, al parecer es un acto de proclamación del Dr. Andrés Lima como candidato. No es un acto del Partido Socialista, sabemos que de varios lugares del interior lo han llamado, nosotros no podemos afirmarlo, porque no es un acto del Partido Socialista. Por supuesto que nosotros apoyamos a Daniel Martínez”