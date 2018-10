Baby Fútbol: segunda fecha de la Copa de Oro y Plata para las niñas.

El fútbol de niñas tendrá actividad hoy en cancha la segunda fecha de la Copa de Oro y la Copa de Plata a nivel de Sub 14.

También jugarán en forma recreativa las niñas en la categoría Sub 11, con los partidos para la jornada:

Cancha de Nacional.

15:30 hs. Hindú – Ceibal Sub 14

16:40 hs. La Blanqueada – Ceibal Sub 11

17:40 hs. Salto Nuevo – Gladiador Sub 14

18:50 hs. Liga Agraria – Nacional Sub 14.

Cancha de Saladero.

15:30 hs. Sol de América – Peñarol Sub 14

16:40 hs. Saladero – Sud América Sub 14

17:40 hs. Almagro – Peñarol Sub 11

18:50 hs. Almagro – Remeros Sub 14