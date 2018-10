HOSPITAL PEDIATRICO DIFUNTO…

27/07 al 27/10.

Ya pasaron 3 meses del corte de cinta, todavía continua CERRADO y sin fecha de apertura.

Con bombos y platillos vino el Ministro Jorge Basso el Director de ASSE Marcos Carambula los que fueron recibidos por el Ex Director del Hospital Salto Marcos García.

La Emergencia Pediátrica del Hospital Salto conto con un Aporte muy importante y más que valorado de Recursos Económicos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande ( 500.000 dólares).

Me asombra el silencio de las Autoridades Departamentales y Nacionales que no explican que esta pasando????

El día de la inauguración se generaron Videos en el cual anuncian la apertura y el detalle del modo de trabajo dentro del mismo.

Cuando tiempo atras miraba en la Tv Argentina que se inauguraban hospitales y luego quedaban abandonados reflexionaba en voz alta y decía que en mi querido paisito eramos MAS serios.

Ya 3 meses pasaron.

Llego la Nueva dirección con la Dra Patricia Baruzzo y anuncio su equipo de Gestión?????

Fotos- Mensajes con pocos contenidos y mucha puesta en escena. ( Mucho y MAS humo).

La Emergencia Pediátrica sigue cerrada!!!

Porque????

A quién NO le sirve su apertura???

No sabían que la obra estaba para terminar y tenían que designar los cargos de Profesionales – Funcionarios??

No es prioridad tener ese hermoso y avanzado centro en funcionamiento?

Hay corporación que no le sirve su Apertura?

El silencio es complice de la BUROCRACIA- NEFASTA GESTION- COORPORACIONES-

El SILENCIO es complice de la Mala GESTIÓN y con estas humildes líneas pretendo que de una vez por todas pongan en Funcionamiento el Mismo.

Martín Giovanoni