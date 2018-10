Luis Gómez “Que se ponga la camiseta de los trabajadores Carlos Cattani, es el presidente de todos los trabajadores”

El sindicalista Luis Gómez y el presidente del SUNCA en Salto Eduardo Arruda, visitaron Radio Arapey y se refirieron a la situación puntual de Marcelo Nobre, encadenado frente a la intendencia de Salto y a más de 96 horas del comienzo de su huelga de hambre.

Sobre el respaldo brindado por el SUNCA, Arruda dijo “Nosotros tenemos el respaldo del compañero como mayoría de nuestro sindicato, lo respaldamos porque nuestro sindicato siempre fue solidario con todas las luchas, en este momento del país con las libertades sindicales que tenemos, que un compañero tome la decisión de tomar una huelga de hambre, tenemos que pensar en el ser humano. Si hay algún compañero que no está de acuerdo está libre de poder expresarse. Lo apoyamos como compañero y como trabajador a Nobre, no es un animal, tendrá sus aciertos y sus errores. No le pregunté ni de que partido es, estoy a la orden con nuestro sindicato, no se trata de listas, se trata de la parte humana”.

Sobre el diálogo entre Nobre y el intendente Lima, Arruda declaró “No tengo nada que mentir, el intendente tiene total respaldo de mi persona como representante de Salto, conversamos con el y las cuestiones trascienden los políticos, esto no es culpa del intendente, es culpa del sindicato de ADEOMS. Lima estuvo conversando con Marcelo Nobre, dijo que iba a ver que podía hacer”

En referencia a Carlos Cattani, presidente del PIT-CNT expresó “El presidente del PIT-CNT se tiene que limpiar la boca antes de hablar del SUNCA. El compañero humanamente tiene que ir, es una vergüenza que nos digan que votaron para no respaldar a un trabajador”.

Por su parte el activista Luis Gómez expresó “Cattani es el hombre de confianza del patrón, si tiene un poquito de decoro no puede estar al frente. Es juez y parte, si el no entiende tiene que razonar”.

“Se juegan intereses personales, no se están jugando intereses de la clase trabajadora, que no digan cosas que no son. El prohíbe participar a los compañeros de trabajo y están habilitados los cargos de confianza del gobierno departamental” agregó.

