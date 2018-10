Carlos Cattani (PÎT-CNT) “Toda esa puesta en escena de un montón de oportunistas para decir lo que se les cante es una nube de humo”

Carlos Cattani, presidente del PIT-CNT, se refirió a las elecciones en ADEOMS que se desarrollan hoy “estamos cada una de los integrantes de la comisión electoral con una de las urnas, viene dándose todo muy normal, todo lo planificado salió como se tenía pensado, ya llevamos un 30% de votación, vamos muy bien”.

Sobre la huelga de hambre y encadenamiento de Marcelo Nobre frente a la intendencia de Salto indicó “lo que podríamos decir, fundamentalmente por como se dan las circunstancias no incidiría lo que diga. Representamos la presidencia al plenario departamental, el plenario no fue convocado para ese punto. En el secretariado se solicitó un informe sobre la postura, nos parece una barbaridad la situación de salud que pasa”.

En referencia la postura del SUNCA apoyando a Nobre agregó “todo lo que se está desarrollando el SUNCA está en absoluto conocimiento, nos parece importante. El PIT-CNT está para dar una mano en todo lo que pueda pasar, el plenario no se pronunció porque no fue convocado en eso. El secretariado no se expidió, no tuvimos votaciones, se dieron todas las explicaciones y cada uno de los sindicatos dio su visión”

“El PIT-CNT no puede meterse en la interna de los sindicatos, La posición del PIT-CNT es que se respeta la estructura sindical. si hay un problema sindical lo resuelve ADEOMS” expresó.

“Con Marcelo nosotros hablamos, nunca tuvimos ningún tipo de problema personal. Me parece muy dura la situación que está pasando, pero toda esa puesta en escena de un montón de oportunistas para decir lo que se les cante es una nube de humo, no puedo entrar en esa provocación de mucha gente” dijo en referencia a las expresiones de algunos ex dirigentes del PIT-CNT y otros sindicatos que respaldan a Nobre.

“Podré estar en desacuerdo con lo que hace, pero respeto la altura que tiene en hacer lo que está haciendo, no comparto las formas” acotó.