Juan C. Albano “hay una bola de nieve todos nos tiramos piedras de un lado a otro, y en el medio está Marcelo Nobre sin comer”.

Juan Carlos Albano dirigente del PIT-CNT se refirió a la situación puntual de Marcelo Nobre y las diferencias que se han manifestado por parte de representantes del gremio “No se votó absolutamente nada y el PIT-CNT no se manifestó como plenario. Lo que pasó es que algunos delegados del sindicato se reunieron con el SUNCA. El PIT-CNT no tomó ninguna decisión”.

“El PIT-CNT no decidió absolutamente nada, la presidencia del PIT-CNT le pertenece a ADEOMS, el sindicato de ADEOMS entiende que la persona indicada para desempeñar esa función es Carlos “Peteco” Cattani. La presidencia es del sindicato y no de la persona” expresó.

“Para nosotros los integrantes del secretariado, el SUNCA es parte del PIT-CNT” remarcó “Cacalo” Albano.

“El PIT-CNT no se expidió en la situación, el SUNCA no tiene que preguntar absolutamente nada, el SUNCA es parte del PIT-CNT no tiene que ir a preguntar nada”

“Está llamado el plenario, lo van a recibir seguramente, nosotros nos comunicamos con todos los trabajadores” dijo.

“Acá hay una bola de nieve todos nos tiramos piedras de un lado a otro, y en el medio está Marcelo Nobre sin comer. Ojalá dure hoy y se termine esta situación, ojalá se destrabe la situación” enfatizó.