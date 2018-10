Jose Buslón Sin Filtro

ACERCA DE LA METODOLOGÍA DE PROSCRIPCIÓN EN ADEOMS SALTO

¿ES EL MUTISMO PREMEDITADO UNA FORMA DE COMPLICIDAD ?

Opinión de un libre pensador que no se puede hacer el distraído

Hay momentos en la realidad donde determinadas situaciones parten las aguas y ya no se puede mantener indiferente.

La proscripción no es una acción de democracia, y cobra mayor rango de autoritarismo cuando quien la practica es un hermano de clase hacia a otro hermano de clase.

Ante una acción tan inverosímil los fundamentos no pueden ser menos inverosímiles y hacemos referencia a la acción de prohibirle, bajo pretextos falaces, la participación en las elecciones de un sindicato a alguien que presenta una propuesta distinta.

El fundamento principal “que nadie que este haciendo un juicio al sindicato podrá postularse como elector” carece de validez por mas que se haya resuelto en una asamblea, por la sencilla razón de que nunca una resolución de este ámbito puede estar por encima de los estatutos. En todo caso habría que reformar los mismos y así modificar los criterios para definir quien puede ser elector y elegible.

No existen garantías I

Quien preside la comisión electoral encargada de expedirse acerca de si Marcelo Nobre puede participar en lista , es miembro de la lista opositora que cuestiona la participación de este compañero. Además de no otorgar en el momento los argumentos objetivos para denegar la participación y que por la vía de los hechos configura una proscripción, palabra fuerte que rompe los tímpanos si hablamos de sindicato y de compañeros.

No existen garantías II

Llama la atención y es motivo de cuestionamientos la no intervención, para mediar en la situación , del Plenario departamental de Salto,cuando por estatutos le asiste la posibilidad de intervenir y existen antecedentes donde esto ha ocurrido, para limar asperezas llegar al dialogo y el entendimiento y dejar fortalecida la herramienta sindical.

Pero deja de llamar la atención cuando sabemos que el presidente del Plenario es el mismo miembro de la comisión electoral que prosocribió al compañero referido.

Referentes políticos ,sindicales , periodistas, vecinos , ediles y entre ellos e presidente de la junta han manifestado su solidaridad haciéndose presente en la carpa a dar su apoyo. No formando parte de la contienda ni alimentando el conflicto sino tendiendo brazos a aquel que hoy se encuentra golpeado y dignamente decide no dejarse avasallar. Recordemos que este episodio no es nuevo, le ocurrió a Chelo Cardozo y al mismo Marcelo en anteriores oportunidades.

La proscripción como metodología para asegurarse en el sillón

Sin lugar a dudas el MEC debe intervenir rápidamente ante de las elecciones y no puede pretextar cuestión de tiempos por que denuncias de irregularidades dormían en su cajón desde hace un tiempo presentada por quienes hoy sufren las consecuencias y advertían que esto podía pasar.

Una señal de madurez, de razón y de sensatez, sino por convencimiento, al menos por humanismo, debe dar la actual dirigencia proscriptora y postergar las elecciones para poder allanar caminos de esclarecimiento y entendimiento que posibiliten no pasar a la historia como una dirigencia represora y dejar así manchado a este gran sindicato, y sembrar antecedentes propios de organizaciones autoritarias.

Esta medida no fortalece, debilita, no une, divide, y no atiende lo que debería que es la mejora en las condiciones de los trabajadores, al menos que esa sea su intención. La fuerza de un sindicato no se consigue con caudillos, se consigue con lucha pero para eso precisamos a todos los trabajadores enteros , codo a codo y no marcando compañeros , práctica que no condice con personas solidarias y luchadoras pero que bien nos acuerdan a otras épocas.

Seguridad tenemos de que Marcelo estaría dispuesto a avanzar en caminos de entendimiento, porque nadie nace huelguista por naturaleza pero si se forja el luchador por sus convicciones.

Esperando que prime la sensatez y que sino se escucha desde la dirigencia proscriptora ,al menos el PIT-CNT y el MEC hagan su parte, ya que la clase política de forma mayoritaria y los trabajadores han dado su respaldo, saludo al compañero Marcelo Nobre en su lucha y anhelo se avance en caminos de entendimiento y se evite dejar una mancha oscura en la rica historia del movimiento sindical salteño saluda Jose Buslón