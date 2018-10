Dr. Pablo Perna “No es solo “mano dura y plomo” no me voy a quedar con el discurso, el discurso tiene contenido”

El Dr. Pablo Perna, pre-candidato a diputado por la lista 13 del Partido Colorado se refirió al equipo de trabajo que integra su lista y la actualidad política “A mí lo que me interesa hoy es tener los mejores trabajando y asesorándome para dar lo mejor por Salto, no me preocupa sacarme fotos con esos referentes en todas las áreas”

“Tenemos un grupo formidable de personas, preparadas, fui a buscar los mejores en cada área, no es solo “mano dura y plomo” no me voy a quedar con el discurso, el discurso tiene contenido y para eso me estoy reuniendo con los mejores en todos los ámbitos, en todas las áreas tenemos referentes incuestionables, quiero lo mejor para el Uruguay y lo mejor para Salto” indicó.

“Vamos a impulsar 3 proyectos de leyes, el próximo 21 de noviembre en el Hotel Salto, una vez que se concrete la diputación vamos a trabajar desde el parlamento con esas comisiones. Vamos a dar los lineamientos para seguir trabajando. Consideramos que tenemos los mejores proyectos” manifestó.

“Nuestros enemigos no son los del Partido Nacional ni el Partido de la Gente ni la gente de nuestro propio partido. Nuestros enemigos hoy son los gobernantes del Frente Amplio, tampoco lo son los frentistas. Nuestros enemigos son los malos gobernantes del Frente Amplio, hay que sacarlos, la delincuencia nos está matando” dijo.