Tercera Rueda: los partidos de la quinta fecha.

La quinta fecha de la Tercera Rueda de la divisional “A” se jugará el próximo domingo 28 de octubre, con todos los partidos:

15 hs. Ceibal vs. Salto Nuevo

17.30 hs. Nacional vs. Universitario

20 hs. Ferro Carril vs. Gladiador

Parciales Salto Nuevo, Universitario, Ferro Carril irán a Tribuna España.

Parciales Ceibal, Nacional y Gladiador a la Irazoqui.