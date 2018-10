Ciclismo: Matías Presa ganó en San José.

Se corrió la novena fecha del uruguayo de Ciclismo en San José, con todo el podio:

1º Matías Presa (C.C. Cerro Largo)

2º Nicolás Arachichú (C. C. Cerro Largo)

3º Fernando Méndez (Ciudad del Plata)

4º Nicolás Méndez (C. C. Fénix)

5º Pablo Anchieri (Club Ciclista Carmelo)

Categoría Sub 23

1º Nahuel Alarcón, (Dolores Cycles Club)

2º Christian Hernández (Club Ciclista Maldonado)

3º Ezequiel Rodríguez (Club Ciclista Fénix.