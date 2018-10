Realizarán homenaje a Jorge Batlle en el Parador Ayuí

Posted by

El próximo martes se realizará un homenaje a el ex Presidente Jorge Batlle en el Parador Ayuí. La Dra. Agustina Escanellas y Enzo Paique, dirigentes del Partido Colorado contaron detalles del homenaje que se realizará a la hora 19.30.

“A mí me costó reponerme, con el tiempo uno se da cuenta de la importancia de estas figuras, que realmente rompieron el molde” dijo Escanellas.

“Hizo lo que tenía que hacer por el país, conforme a sus valores y sus sentidos, no perdió los valores, gobernó para el país no para el. Siempre priorizó el país, el no iba a mentir para que la gente lo votara” agregó la pre-candidata a la diputación.

“Una persona que marcaba con sus valores, sus ideas, tuvo que esperar 30 años para llegar a la Presidencia. Es una persona y un dirigente político que marcó con su perseverancia, con su don de bien.-