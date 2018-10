Boxeo: gran velada el 20 de octubre en Casa de los Deportes.

Gran velada el sábado 20 de octubre en Salto en Casa de los Deportes. Dos salteños buscarán por el mismo en la categoría medio pesado. Por un lado estará Braian Porto y por el otro David Añasco, ambos boxeadores que han surgido en esta nueva camada de púgiles amateur que viene trabajando en las instalaciones de Casa de los Deportes. El costo de la entrada será de $ 100.

Todos los combates:

1-Cristian Luna (Mdeo.) vs Luis Do Santos (Pdu.)

2- Matías Pizarro (Salto) vs Federico Sisnandez (Salto)

3- Nahuel Morales (Salto) vs Mateo Portell ( Mdeo.)

4- Jairo Núñez (Salto) vs Lhojan Olivera (Mdeo.)

5- Brian Domínguez (Salto) vs Brian Chagas (Pdu.)

6- Brian Luzardo (Salto) vs Matías Castaño (Pdu.)

7- Mario Suarez (Salto) vs David Martínez (Pdu.)

8- Melody Escobal (Salto) vs Kiara Lagos (Mdeo.)

9- Alejandro Severo (Salto) vs Santiago Nasif (Mdeo.)

10- César Berriel (Salto) vs Milton Cardozo (Mdeo.)

11-Emiliano Rodríguez (Salto) vs Cristian Acosra (Pdu)

12- Belén Robaina (Salto) vs Yhamila Cabrera (Mdeo.)

13- Jairo Albiso (Mdeo.) vs Juan Ilharregui (Pdu)

PELEA DE FONDO TITULO REGIONAL EN DIPUTA

14- David Añasco (Salto) vs Braian Porto (Salto)

COMBATES EXHIBICION

Bruno Figueroa (Salto) vs Agustín Machado (Pdu)

Nahuel González (Salto) vs Luis Viera (Pdu)

Gimena Ferreira (Salto) vs Daniela Escudero (Mdeo.)

Fabián Saucedo (Salto) vs Cristian Bravo (Salto)