Rincón en Salto Nuevo (Por el Dr. Andrés Lima)

Una cuadrilla de la Dirección General de Obras está dejando a nuevo buena parte de la calle Rincón, pero no en el centro, no cerca del Parque Harriague, sino en la zona de Salto Nuevo, cerca de la cancha de River Plate. Se trata de un espacio que hacía mucho no se atendía, que ha sufrido crecidas, y que merece como tantos otros una atención a fondo. Hay un bacheo prolijo que va dejando más que transitable la zona a lo que se agrega la limpieza de canales, y la puesta a punto de un puentecito que une Rincón con la calle Orestes Lanza, en plena bajada, que tiene un tránsito mayúsculo en ese sector de la ciudad. Salto Nuevo es de esos barrios que ha crecido y no ha sido atendido por mucho tiempo, por eso ahora cuando vemos los avances sentimos el orgullo de cumplir, serenamente, pero con firmeza.

Salto Nuevo también representa una parte sustancial de Salto y ha sido atendido en otros lugares, la propia Orestes Lanza más al Oeste, la Avenida Solari ha sido emprolijada, Patulé en varios tramos, se ha mejorado la iluminación. Lo concreto es que también Salto Nuevo ha crecido mucho y ese crecimiento obliga a más atención, a más servicios municipales. Pero nosotros vamos cumpliendo de a poco, superando el entramado de problemas del arranque, y ahora, con nueva maquinaria vemos que se puede hacer mucho más y en ese camino nos van encontrar.

Los vecinos de la zona se acercan y hablan con el personal municipal, con los capataces, es un diálogo franco y muchas veces agradecido que marca que estaban deseosos de la llegada de las cuadrillas y para nosotros no cabe otra cosa que cumplir. También sabemos, somos conscientes, de que quedan muchas calles, muchas zonas por ser atendidas. Pero también que mucho se ha hecho.

Queremos seguir llegando a barrios que habían sido olvidados, queremos seguir cumpliendo y de a poco lo vamos logrando. A veces la ansiedad nos apura, la misma consulta de los vecinos, el pedido, y asumimos que de a poco vamos a ir llegando a todos lados, como Salto merece, como nunca debió dejar de ser atendido y que ahora, con más maquinaria, con cuentas al día, con un personal con ropa y herramientas apropiadas, vamos mostrando que se puede. Como en el querido Barrio Salto Nuevo.