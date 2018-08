Vecinos indignados con proyecto de puente en Club Remeros “Venimos en defensa del patrimonio de una zona tan emblemática para Salto”

La Arquitecta Laura Aguirre y Luis Solari, vecinos de la zona del Club Remeros, mostraron preocupación por el proyecto de obra en la zona, impulsado por la Intendencia, sin pasar por la Junta Departamental de Salto “Nosotros nos basamos en los informes de los técnicos, sobre el impacto negativo de este puente, en la parte patrimonial en la zona urbanística, arquitectónica, de una zona tan destacada por el turismo” dijo Solari.

“Entendemos que pasar por encima de la Junta es prescindir de un órgano de contralor como es la Junta Departamental, no entendemos cual es la insistencia en no permitir que esto pase por la Junta. No decimos que la Junta vaya a decir que si, ni que no, entendemos que debe pasar por la Junta para obtener esa autorización” indicó.

“Somos vecinos de la zona pero no venimos como personas particularmente interesadas en eso. Venímos en defensa del patrimonio de una zona tan emblemática para Salto” agregó.

Por su parte la Arquitecta Laura Aguirre expresó “El club debería inhabilitarse cuando hay creciente”. “Ni siquiera hay un proyecto en la intendencia tan claro”.

“Entendemos una cuestión de buen criterio que estos informes son más que suficientes, queremos defender el patrimonio nuestro de Salto, no estamos contra nadie. Creemos que con estos elementos que planteamos es más que suficiente para reconsiderar todo esto” manifestaron.