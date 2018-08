Internaron de urgencia a Ronaldo en Ibiza

Ronaldo fue internado de urgencia en Ibiza este viernes durante sus vacaciones en la paradisíaca isla española. La noticia se conoció este domingo ya que la familia prefirió mantener en secreto su estado de salud hasta que el mismo mejore, como finalmente sucedió.



El ex futbolista del Real Madrid y Barcelona, ente otros clubes, había sido trasladado al Hospital de Can Miss en donde se le diagnosticó una neumonía, según informaron desde el área de Salud de Ibizia y Formentera al Diario de Ibiza. Tras notarse una mejoría, el ex campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002 fue trasladado esa misma noche a la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en donde se recupera favorablemente.

Desde mediados de julio que Ronaldo se encontraba disfrutando de las playas en la isla y se habían difundido algunas imágenes suyas en un yate junto a su novia, la modelo brasileña de 26 años Celina Locks.

Ronaldo padece hipotiroidismo, una deficiencia que afecta la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y todos los aspectos del metabolismo. “He perdido la lucha contra mi cuerpo”, reconoció cuando lo contó públicamente.

Fuente: Infobae.