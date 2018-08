Científicos alertan de desenlace fatal de la Tierra por el cambio climático

Un grupo de científicos de la Universidad de Estocolmo (Suecia) advierte que podríamos estar a solo unas décadas de que se desencadene un calentamiento global que ponga en peligro el futuro de la humanidad en nuestro planeta, según se desprende de un artículo publicado este lunes en la revista científica Proceedings of the Natonal Academy of Sciences.

El punto límite se alcanzaría cuando la temperatura promedio global se sitúe alrededor de 2ºC por encima de la que hubo en la época preindustrial, establece el estudio, precisando que, de momento, la temperatura cuenta con un grado más, mientras sigue aumentando.

Los expertos creen que los mecanismos de retroalimentación que actúan “como una hilera de fichas de dominó” conducirían a nuestro planeta a un estado de “Tierra invernadero” con un cambio climático incontrolable, de tal forma que, a largo plazo, la temperatura se estabilizaría en un promedio global de entre cuatro y cinco grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

Escenario irreversible

De ser ciertos estos pronósticos, las franjas de la Tierra alrededor del ecuador se volverían inhabitables, aumentando el nivel del mar 60 metros respecto a los actuales, poniendo en riesgo las ciudades costeras. Asimismo, los sumideros de carbono se convertirían en poderosos emisores de gases de efecto invernadero. Una ‘Tierra invernadero’ supondría “graves riesgospara la salud, las economías, la estabilidad política y, en última instancia, la habitabilidad del planeta para los humanos”, reza el estudio. La investigación destacó diez procesos de retroalimentación que tendrían lugar de alcanzarse dichas temperaturas globales. Entre los peligros augurados figuran el descongelamiento del permafrost, la liberación del metano almacenado en el fondo del océano, el aumento de la producción de dióxido de carbono por parte de las bacterias oceánicas, así como la reducción del hielo marino del Ártico. Los científicos creen que todavía estamos a tiempo de evitar dicha situación disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, eliminando el dióxido de carbono de la atmósfera y preservando los sumideros de carbono naturales. No obstante, aclaran que si se diera el citado escenario, ya “no podría revertirse” de ningún modo. Fuente: RT.