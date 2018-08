Jony Santana “Los funcionarios de la Intendencia han venido perdiendo hasta la libertad, y cuando se pierde la libertad son temas bastante graves en democracia”.

Jony Santana, principal referente de la lista 315 de Vamos Salto puntualizó sobre diferentes temas, entre ellos la actividad política “La política siempre tiene una dinámica que entusiasma, que hace que los grupos logren esa fuerza y esa unión que hace que recorramos todos los barrios”.

“Vamos Salto es un sector de oportunidades como no debe haber otro, estamos en todos los barrios y en todas las localidades del interior” enfatizó.

Sobre los planteos de la gente en los barrios, dijo “La seguridad es la principal preocupación de la gente, también la falta de trabajo. La falta de gestión de gobierno, nos dice la gente que no van los directores a las localidades”

En referencia al interior del departamento agregó “La realidad del interior es la misma de los barrios, pero en el interior por la distancia lo sufren más. En San Antonio claramente han sentido la discriminación del Intendente de Salto, por el municipio tener una alcaldía colorada. En el caso de Valentín y Mataojo también”.

“Un intendente que va a “folletear” a entregar un material muy caro, pero no va a trabajar, no va a articular, no se reúne con los vecinos, ni las fuerzas vivas. A veces nos pintan que los pueblos del interior están muy lindos, van a repartir folletos no a articular acciones. La caminería rural está destrozada, es solo recorrerlo y la gente puede comprobarlo” dijo Santana.

“Este es un gobierno que va rumbo a una situación económica que no queremos ni pensar, el gasto es enorme” indicó.

“¿Donde está Fonticiella? ¿Donde está Soto? nadie se quiere hacer cargo, se han pasado peleando entre ellos, con la población como rehén” manifestó.

Sobre la realidad de los funcionarios y los directores de la intendencia de Salto expresó “Hoy por hoy los directores cobran Full Time pero no cumplen ni el horario. Los funcionarios de la Intendencia han venido perdiendo hasta la libertad, y cuando se pierde la libertad son temas bastante graves en democracia”.