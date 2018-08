Juveniles: Salto visita a Rivera en Sub 14 y Sub 15.

Posted by

Salto visitará a Rivera el próximo domingo 5 de agosto en el Estadio “Atilio Paiva Olivera” en el marco del Campeonato del Interior organizado por OFI en lasdos categorías, Sub 14 y Sub 15.

SERIE NORTE

SUB 14 Rivera – Salto: Domingo 5 Agosto Hora 14:00; Estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera; Arbitros de Artigas Capital: Carlos Ramis (Central), Albanio Machado y Juan Desiderio (Asistentes). Veedor Sr. Javier Pons.

SUB 15

Rivera – Salto: Domingo 5 Agosto Hora 16:00; Estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera; Arbitros de Artigas Capital: Juan Desiderio (Central), Carlos Ramis y Albanio Machado. Veedor Sr.