El peor momento de Charlie Sheen: en crisis financiera, vetado en Hollywood y sin poder pagar la pensiÃ³n de sus hijos

El peor momento de Charlie Sheen: en crisis financiera, vetado en Hollywood y sin poder pagar la pensión de sus hijos

Charlie Sheen supo ser el actor mejor pagado de la televisión estadounidense. Durante la última temporada de Two and a Half Men, el intérprete recibió USD. 1.8 millones por episodio y después USD. 2 millones por episodio en la comedia Anger Management. Sin embargo, el actor reveló que se encuentra en una profunda crisis financiera y no puede pagar los USD. 75 mil de manutención a sus cuatro hijos tras haber sido vetado de Hollywood.

Sheen paga USD. 20 mil a su ex esposa Denise Richards por sus hijas Sam, 14 y Lola, 13 y USD. 55 mil a Brooke Mueller por los mellizos Bob y Max de 9 años que tuvieron durante su matrimonio.

El actor, 52, presentó una solicitud en corte para reducir la pensión que entrega a sus hijos ya que alega que sus ingresos se han reducido drásticamente y no logra conseguir trabajo en Hollywood tras ser despedido de Two and a Half Men por mal comportamiento.

El polémico artista afirma que le quedan USD. 10 millones a su nombre y tiene deudas millonarias con sus abogados y con el gobierno en impuestos impagos.

La audiencia fue fijada para el mes de septiembre.

Charlie estuvo casado con la actriz Denise Richards desde 2002 hasta 2006 y con Mueller del 2008 al 2011.

El actor tiene otra hija de 33 años con su novia de la adolescencia y actualmente está en pareja con Julia Stambler de 27.

Sheen puso a la venta hace seis meses su lujosa mansión de Beverly Hills por USD 10 millones, habiéndola comprado hace 12 años por USD. 7.2 millones.

Fuente: Infobae.