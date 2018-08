Crítica situación en policlínica de Colonia Garibaldi – (Dr. Carlos Silva Rattín)

Días pasados vecinos de colonia Garibaldi nos contactaron para plantearnos una preocupación de toda la comunidad. El pasado lunes nos hicimos presentes y resulta que problema es que, desde hace casi un año, la policlínica de dicha localidad funciona de manera totalmente irregular según nos indican los vecinos.

Nos plantean que la persona encargada de la misma, la enfermera, se encuentra con licencia médica desde hace mucho tiempo y los inconvenientes que eso trae aparejado son múltiples. Desde que no hay quien pueda dar un inyectable o curar una simple herida hasta que en caso de una emergencia no hay nadie preparado para asistirlos y están a la buena voluntad de algún vecino. Los relatos que pudimos escuchar son múltiples y de los más variados.

Por ejemplo, la policlínica permanece cerrada y solamente se abre, y a veces, cuando va algún médico a dar consulta. Se ha llegado al extremo de atender niños y mayores en la puerta y a la intemperie. Incluso, en alguna oportunidad no todos los niños presentes para consulta fueron atendidos, porque dicen que dan determinada cantidad de números y no mas, por ende, tienen que esperar 15 días mas o sino venirse a Salto. En otras oportunidades los médicos que llegaron a dar consulta se negaron atender los pacientes fuera de la sala y se fueron dejando a los vecinos sin la consulta tan necesaria y justa que se merecen.

Esta situación fue denunciada desde hace mucho tiempo a las autoridades de la salud y hasta ahora lo único que lograron fue que, durante un mes, les mandaron un suplente, suplente que ya no está y todo volvió a como era antes. Según nos relatan vecinos el cambio que vieron en la atención y las prestaciones que brindaba esta persona eran notoriamente superiores y no saben porque lo sacaron de allí.

También nos comentaban que los medicamentos se entregaban cuando va el medico y muchas veces no tienen los que el paciente necesita, llegando al extremo de que pacientes crónicos, se han quedado sin sus medicinas. Varias mujeres presentes en la reunión nos comentaron que recibieron anticonceptivos vencidos y que se les dicen, que igual sirven, algunas argumentan que los mismos no surgieron efecto y hoy están embarazadas.

Todos estos datos fueron aportados por los vecinos y como no nos gusta quedarnos con una sola campana, intentamos comunicarnos con el encargado de las RAP de Salto el Dr. Diego Lombardo, varias veces tratamos comunicarnos hasta que un día, nos atendió un funcionario, nos presentamos, le describimos cual era la situación y cuando nos fue a comunicar el director, se nos dijo que se encontraba en una reunión. Por supuesto que le solicitamos si podía comunicarse con nosotros y se nos manifestó que si, dejamos nuestro contacto, pero hasta ahora, ninguna respuesta hemos recibido.

Los vecinos cansados con esta situación decidieron realizar una carta dirigida a las autoridades y nos entregaron una copia, las misma tiene las firmas una cantidad importante de habitantes de la zona, la que adjuntamos a este planteo.

En Garibaldi y alrededores viven mas de 170 familias que dependen mucho de esta policlínica, su preocupación es seria y entendemos que esta situación es insostenible. Todos los Uruguayos, sin importar donde viven, merecen una atención medica digna y de calidad. No es mucho lo que piden, no están solicitando un medico las 24hs, tampoco una ambulancia, que por cierto seria muy importante. Los médicos van solamente 2 jueves al mes y todos los miércoles, medicina general, pediatra y partera, nada mas que eso. Lo que ellos requieren es que al menos, tengan una policlínica funcional y a la orden de la comunidad, una referencia medica en su lugar, para no tener que depender de la capital.

Estamos convencidos que este es un reclamo mas que justo y es por esto que lo traemos aquí para compartirlo con todos ustedes. Esperemos que luego que esta situación tome estado publico las autoridades decidan tomar cartas en el asunto y aportar la justa solución que esto merece. Solicitamos que nuestras palabras sean enviadas a las autoridades correspondientes y a todos los medios de prensa, muchas gracias.

Carlos Silva

Edil Lista 50

Partido Nacional