Policía realiza recomendaciones ante contenido peligroso

La Policía realiza una serie de recomendaciones ante la viralización del reto denominado “Momo”.

El desafío consiste en agendar el número 81 345102539; una vez agendado, se deberá hablarle a Momo y esperar que este conteste. Momo escribe en el idioma del país en el que reside quien lo agrega.

En los mensajes amenaza de muerte y, en algunos casos, hace mención a información personal de quien escribe.

Según el sitio FayerWayer – uno de los sitios web de tecnología con mayor número de lectores en español – la imagen utilizada corresponde a una escultura que en 2016 se expuso en una galería en Ginza, Tokio, en el marco de una muestra sobre fantasmas y espectros.

El mensaje que acompaña la imagen escrito en japones significa “La gente me llama L”. Esta frase hace alusión a un personaje del Manga y Animé de nombre Deathnote a quien llaman “L”. Este personaje sería el mejor investigador internacional -del que se desconoce su identidad- y posee información de todos los habitantes del mundo.

La Sección Delitos Tecnológicos de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, informa que hasta el momento no cuenta con ninguna denuncia sobre el citado reto; realizadas las consultas internacionales al Grupo Americano de Trabajo de Cibercrimen, tampoco se han reportado víctimas a nivel internacional.

A pesar de ello la Policía recomienda: 1- el control paterno de las redes sociales y la correcta configuración de la privacidad de las mismas; 2- no entablar conversaciones con personas desconocidas y, 3- no compartir información personal – contraseñas, horarios lugares a los que se concurren, domicilio, número de cuentas bancarias, etc -. Además, recomienda a los padres estar atentos para detectar cualquier tipo de comportamiento de sus hijos que salga de la rutina.

Fuente: DGLCO e INTERPOL