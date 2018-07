Beneficio en el transporte urbano para embarazadas

La Intendencia de Salto comenzará a aplicar un beneficio que consiste en boleto de transporte urbano gratuito para aquellas embarazadas que concurran al control prenatal. La propuesta fue planteada a la Intendencia por la Comisión de Salud de la Junta Departamental y comenzará a regir el próximo 1 de agosto.

La edil Ana Gratone, presidenta de la citada Comisión, recordó que la iniciativa partió de un proyecto del Dr. Miguel Girard con el objetivo de lograr un bien común para la sociedad, y agradeció la buena voluntad del Intendente de Salto que fue receptivo a la propuesta. Por su parte, el secretario general de la intendencia, Fabián Bochia, rescató el rol articulador de la Intendencia dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es clave en la mejora de la calidad de vida de los uruguayos junto al Sistema Nacional de Cuidados, como en este caso, en el que la estructura de la Intendencia puede ayudar en un momento tan importante como es el embarazo. “Nos sumamos a un proyecto nacional que permite articular políticas sociales y sanitarias para toda la población”.

SEGUIR MEJORANDO ÍNDICES FAVORABLES

El director de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto, Dr. Juan Pablo Cesio, señaló que “hay datos estadísticos muy importantes para Uruguay, que se encuentra en los primeros lugares en cuanto a las tasas más bajas de mortalidad infantil de América Latina. Y en particular Salto ha logrado bajar su tasa de mortalidad infantil a la media nacional. Estos datos no son una obra mágica sino que son índices muy sensibles que reflejan las condiciones de vida de un país y una región. No basta con tener una buena atención médica sino que es necesario que estén bien los otros componentes sociales de la salud, como trabajo digno, vivienda, agua potable, saneamiento, lugares de esparcimiento. Cuando esos índices están bien, la mortalidad infantil disminuye”.

Al mismo tiempo, Uruguay encabeza el ranking de menor mortalidad materna en América Latina y el Caribe, y esto también tiene que ver con una serie de elementos vinculados al área social y de atención a la salud. “Esta acción concreta que toma la Intendencia, para facilitar que las mamás concurran a hacerse los controles, trata de mejorar algunos de esos índices”, dijo Cesio. “Está comprobado que una mayor cantidad de controles obstétricos disminuye los riesgos para la mamá y el bebé, y sobre todo incide en la disminución de la prematuridad. Es un granito de arena para colaborar con que las mamás tengan un embarazo lo más controlado posible”.

CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO

Jaime Cáceres, encargado de la Unidad Ómnibus, explicó que para hacer un control organizado el trámite se realizará a través del sector abonos del Servicio de Ómnibus (Gutiérrez Ruiz 245). Las interesadas deberán presentar allí su cronograma de controles, firmado por el médico, y se les entregarán los abonos fechados de acuerdo a las necesidades de cada una. El beneficio se otorgará en forma mensual.