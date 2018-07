Intendencia y ASSE inauguraron reformas en policlínica de Cien Manzanas

Fueron inauguradas las obras de remodelación de la policlínica Dr. Horacio Suárez Sedraschi en los barrios Cien Manzanas – Jardines de Don Bosco. El edificio fue reparado casi en su totalidad por personal de la Intendencia de Salto, respondiendo a una necesidad de los usuarios del servicio y de los vecinos de la zona.

El doctor Jonathan Lombardo, director departamental de la Red de Atención Primaria (RAP) de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), realzó el trabajo conjunto entre las instituciones, destacando el esfuerzo y trabajo volcado para que la remodelación fuera posible. Destacó el trabajo del licenciado Fernando Solaro, responsable de articular con la Intendencia para que la policlínica esté en condiciones de atender a los usuarios con la calidad que se merecen.

Solaro, por su parte, recordó el brutal deterioro [sic] del edificio cuando realizó el primer relevamiento en 2016: los techos se llovían, la instalación eléctrica era muy precaria, al igual que la iluminación. Por este motivo, golpeó las puertas de la Intendencia y, según recordó, el mismo día que se presentó a plantear la posible cooperación, fue recibido por el intendente Andrés Lima, y así se iniciaron los trámites correspondientes. “Es la culminación de una obra que se hizo prácticamente a cero”, destacó el adjunto a la dirección de la RAP Salto. La Intendencia de Salto aportó mano de obra y materiales, ASSE compró las rejas que fueron construidas en el Instituto Nacional de Rehabilitación por personas privadas de libertad; “es un trabajo interinstitucional del que hoy se ven los resultados”, finalizó.

El intendente de Salto dijo que esa coordinación entre ASSE, Intendencia, Comisión Vecinal e INR está expresada en la finalización de las obras, en un claro esfuerzo desde lo público y privado. Recordó que la Comisión Vecinal prestó el salón comunal para que la policlínica funcionara allí mientras se realizaban las reparaciones de techos, pintura, instalación de rejas perimetrales, y reconstrucción de los baños. Agregó, además que, en los talleres de carpintería, los funcionarios están trabajando para hacer entrega, en los próximos días, de escritorios y mamparas para la policlínica

En la oportunidad, el doctor Andrés Lima hizo entrega de la llave de una camioneta donada por la Intendencia a ASSE, ese vehículo fue desafectado de la flota comunal, tras la renovación de unidades recientemente adquiridas. Ahora serán las autoridades de ASSE Salto que determinarán qué utilidad le darán a la camioneta Toyota Hilux.

El presidente del directorio de ASSE, doctor Marcos Carámbula, se mostró sorprendido y agradecido por todo lo logrado en este tiempo de trabajo conjunto. Previo a la inauguración de las obras en la policlínica, recorrieron las nuevas instalaciones del Centro de Prematuros, que ahora funciona en la Unidad Básica de Asistencia Nº5 (UBA 5) de calle Chile, donde la Intendencia trabajó en la rehabilitación y reacondicionamiento de las salas, “en un edificio con muchas carencias por su antigüedad, pero que ahora funciona, y funciona bien”.

“Por eso Andrés muchas gracias, y a todo el equipo, por lo del Centro de Prematuros, por esta policlínica; me cuentan los compañeros de las policlínicas del interior todo el apoyo, no solo en la parte física, sino en los traslados, en la locomoción, en el apoyo asistencial… Cuánto importa que la Intendencia y la Salud Pública trabajemos juntos, y en particular ahora, con la donación de este vehículo, que vaya si bien le viene al trabajo de los compañeros aquí en Salto”, declaró Carámbula.