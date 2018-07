Marcelo Faccini (empresario gastronómico) “No hay plata, hasta la alegría nos sacaron. No solo la cosa está complicada sino que no dicen la verdad”

Los empresarios Marcelo Faccini y Freddy Benelli, ambos del rubro gastronómico en la zona de Termas del Daymán contaron su realidad comercial en el sector turístico y puntualizaron sobre la diferencia de números brindados por la Asociación Civil de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Termas del Daymán (AGHA) y lo que les tocó vivir puntualmente a ellos y otros comerciantes de la zona.

Faccini dijo en primer lugar “De AGHA no voy a hablar. Es todo reuniones, reuniones, reuniones y con reuniones no se logra nada. Acá se necesita gestión. Somos apolíticos y tampoco nos subimos al carro del éxito como hace mucha otra gente”

“No es cuestión de favorecer ni desfavorecer a nadie, a mí lo que me dejaron fue la educación e ir siempre con la verdad. No podemos mentir que hay cierta ocupación cuando no la hay, es muy fácil decir que hay gente al Daymán cuando no hay. Estamos a 8 km y tampoco es tan grande, dando una vuelta nomas uno ve la realidad. La gente está muy preocupada” expresó.

“Seguimos dilatando las cosas en el tiempo y la solución no aparece” dijo.

Faccini contó que el intendente Lima se encontraba en Termas del Daymán reunido con representantes de AGHA cuando lo esperaban el y otros empresarios a pocos metros del lugar “El intendente dejó de lado la inquietud de 30 personas por juntarse con Boruchovas y 3 personas más, cuando las cosas pasan por ese perfil nos da a entender que no le interesa”.

Sobre el relacionamiento con la oficina de Turismo de la Intendencia de Salto dijo “Nunca rompimos relación y nunca nos llamaron, lo que hace la oficina de turismo es delegar las funciones a AGHA, 60 años cumplió las Termas, y AGHA tiene 3 años de vida. Daymán es mucho más que AGHA”

“La carga que tenemos en Termas del Daymán es insostenible, los de rubro gastronómico somos los que tenemos más pérdida”.

“No hay plata, hasta la alegría nos sacaron, uno sabe que más hacer. No solo la cosa está complicada sino que no dicen la verdad” expresó.

“Daymán no es una burbuja, la realidad de Daymán es la realidad de Salto. En este momento no veo posible una reunión con AGHA y la gente de Turismo. No estamos en Montevideo ni en Europa paseando, estamos en Daymán luchando por el trabajo. Somos comerciantes debidamente establecidos Hay que mirar el todo y no mirar lo de cada uno” indicó.

“Lo nuestro es totalmente apolítico, hay 5.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta, es una lástima que gente que vino a copiar el modelo nuestro como Federación nos pasara por arriba totalmente” agregó.

Por su parte, Benelli, que tiene un emprendimiento gastronómico dentro de un hotel de la zona contó “Este fue el peor año que he visto, estoy hace 26 años. Este año fue terrible en el turismo, ayer hubieron 2 personas. En el hotel donde yo trabajo no hubo 100% de ocupación ni un solo día, en el comienzo de vacaciones llegamos a un 40% de ocupación”.