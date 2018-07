LA BAMBOLA tiene todos los controles bien realizados?

Posted by

En la jornada de hoy recibimos la inquietud de un escucha de Radio Arapey, quien manifestó eatar preocupado por la situación de miles de salteños que concurren al Boliche TOP de Costanera Sur “La Bambola”.

El mismo planteó la situación de la Terraza de madera que se ubica suspendido en el aire y con postes de madera que hacen base en las costas del RIO URUGUAY.

Sumó también, que cuando se producen Shows con artistas destacados, la capacidad se nota reducida producto de la masiva concurrencia, el lugar llega a vibrar cuando las personas bailan y saltan.-

Todos sabemos que las tragedias pasan y no avisan!!!!

CROMAÑON en la Argentina, muchas tragedias más en el mundo se llevaron la vida de cientos de seres humanos que salieron a pasarla bien y terminaron sin la posibilidad de contar la HISTORIA…

Quién o quiénes son encargados de los controles? y cada cuánto se efectúan?

Existen Planos del local certificados por Arquitectos e Ingenieros?

Hay profesionales que firmaron la habilitación?

La cantidad de concurrentes que tolera la estructura esta estudiada?

Las Bandas de Músicos, sus integrantes y propietarios saben la responsabilidad PENAL en caso de derrumbe y lesionados?

Depende de Bomberos, Ims, BSE, o de algún amigo que firme habilitación?

Los materiales de la Obra mencionada están en condiciones, teniendo en cuenta las crecidas sistemáticas del RIO URUGUAY?

“DEJA NO TE METAS…” sería lo más sencillo, pero no queremos tener el cargo en nuestra conciencia de que fuimos avisados…

Los controles, sumado a las habilitaciones de entes y profesionales realmente están?

Las NOCHE es LA NOCHE…

La Copa es La Copa…

Y el DIA es el DIA…

Las luces del día que permitan inspeccionar y/o regular si esta TODO BIEN.

LA BAMBOLA tiene todos los controles bien realizados?…

No queremos un CROMAÑON en nuestra ciudad…