Juan C. Gómez (ADEOMS) “Que el director de recursos humanos no sepa lo que está pasando en la intendencia es bastante triste”

Juan Carlos Gómez, presidente de ADEOMS “Para nosotros es un tema muy serio y marca un antes y después de como históricamente han ingresado funcionarios a la intendencia, nos preocupó que haya ingresado un funcionario a Termas del Arapey como guarda-vidas, máxime cuando tenemos ese convenio colectivo.

“No había otra posición que tomar que pedir la des-afectación de ese funcionario y que se tomara la vía por concurso” expresó.

En referencia a las declaraciones públicas de Miguel Moreira y Fabián Bochia, donde negaban el ingreso de este trabajador, Gómez dijo “Para nosotros es irrisorio, nosotros no faltamos el respeto a nadie, pero frente a estas situaciones no queda otra que reírse, que el director de recursos humanos no sepa lo que está pasando en la intendencia es bastante triste. Que falta de seriedad, de compromiso político con la gestión de gobierno, con la intendencia, con la ciudadanía. Salen a aclarar una situación y la enchastran más. Que no salgan a querer cubrir ese tipo de cosa porque nos obligan a dejar en evidencia a dos personas que representan al gobierno y están dando vergüenza a la opinión pública”.

“Hay una falta de seriedad del director de recursos humanos y el secretario general de la intendencia. Nosotros entendemos que las relaciones se construyen en términos de responsabilidad, de seriedad, de honestidad. Salir con esa clase de cuestiones no aporta a esa construcción continua” agregó.

Gómez dejó en claro que los funcionarios que ingresen a la intendencia deberán hacerlo por concurso o sorteo “Para nosotros si no entra por concurso o sorteo es designación directa y no hay vuelta de hoja. Valoramos esa voluntad de reconocer los errores como lo ha hecho el intendente, lamentablemente el que sufre esas consecuencias es el trabajador”.

“Esto no es un kiosco, es una intendencia, es la empresa más grande del departamento” declaró.

En referencia a la necesidad de 2 nuevos guarda-vidas en Termas del Arapey y 3 en Daymán, el presidente de ADEOMS dijo “Lo que acordamos es analizar desde la dirección de hacienda la contratación de 5 nuevos compañeros, entendemos fundamental fortalecer el servicio. El viernes se dará una contestación al sindicato sobre la contratación de esos 5 funcionarios”.

“Al sindicato se lo tiene que respetar, no se puede decir que no y poner a una persona por designación directa” concluyó.