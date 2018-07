Dr. Grassi sobre juicio de Marcelo Quiroz “La prueba fundamental son unos 300 o 400 mails que enviaban desde el correo de Andrés Lima, Álvaro Lima y la Agrupación Armando Aguirre”.

El Dr. Gustavo Grassi, se refirió a la instancia judicial vivida en la jornada del martes, en el juicio civil entre su representado Marcelo Quiroz y el intendente de Salto Dr. Andrés Lima “Marcelo Quiroz tuvo una empresa, fue contratado, en primer lugar por Germán Coutinho, facturaba por los servicios que prestaba y luego lo hizo con Andrés Lima. Es un asesor técnico que aconseja que hacer en la campaña política” declaró Grassi.

“La prueba fundamental, son unos 300 o 400 mails que se enviaban desde el correo de Andrés Lima, de Álvaro Lima y de la Agrupación Humanista Armando Aguirre pidiendo consejos a Quiroz” dijo.

“Los correos electrónicos son la prueba fundamental del juicio, y ayer quedaron plasmados en el expediente” agregó.

“Lo de Quiroz es un juicio civil por 250.000 dólares. Como no había un contrato escrito, legalmente hay que probar ese contrato verbal. Al no haber un contrato escrito hay que probar que ese contrato existió. Cuando no existe un precio estipulado, se toma el precio de “costumbre” es lo que se cobra por campaña política en otros países” manifestó.

“La próxima instancia son el 2, 3 y 4 de octubre. Después vienen los alegatos a los 15 o 20 días” añadió.

Sobre la situación actual de Salto expresó “Sigo pensando que Salto está horrible. No sé porque a la ciudadanía no le interesan esos temas, por eso estoy totalmente por fuera de la política”.

“Los políticos serios no deberían prometerle trabajo a la gente” expresó.

En referencia a su relación con la Dra. Agustina Escanellas luego de su alejamiento de la lista 115 declaró “sigue siendo una amiga, tenemos posiciones políticas diferentes, me retiré de la lista 115 pero seguimos charlando, encontrandonos, es una amiga de la vida que conocí en la política. Solamente tomamos caminos diferentes”.

“Voy a votar dentro del Partido Colorado, creo que Ernesto Talvi es el mejor candidato. Dentro del Vamos Salto creo que no voy a votar pero sí al Partido Colorado”.