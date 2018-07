Juan Andrés Ramírez (Partido Nacional) “Montevideo está de espaldas al interior. Creo que debería haber un reparto distinto”

El Dr. Juan Andrés Ramírez Saravia, líder del Movimiento Orejanos visitó Salto, y se refirió a diferentes temas de la realidad local y nacional “Uno no puede hablar de los problemas de Salto cuando no vino a Salto. El tema de la seguridad, la educación y el desempleo. En el interior es muy preocupante el tema del desempleo, el tema de la educación ni hablar. Las desigualdades de oportunidades no hemos podido solucionarlo, más allá de que Mujca haya dicho “educación, educación, educación” dijo.

“Al que le da todo lo mismo que no se queje, yo discuto y respeto. Podes no estar de acuerdo, pero discutir con un “tupamaro” o un comunista no es que anden “payando”, uno puede estar de acuerdo o no pero tienen sus fundamentos” dijo.

“Sé que Montevideo está de espaldas al interior. Creo que debería haber un reparto distinto, si bien hay departamentos muy ricos, hay departamentos que tienen mayores carencias” puntualizó.

“Para conocer las inquietudes y necesidades de la gente hay que estar presente. Uno tiene que escuchar, poner la oreja, escuchar y prender la llama de la esperanza que a mucha gente se le viene apagando de a poco” agregó.

“El Partido Nacional tiene que recuperar credibilidad” remarcó.