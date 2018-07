Lic. Rafael Di Donato “No me dieron los motivos, me llamaron de notificaciones y me dieron el cese”

El Licenciado Rafael Di Donato, dirigente del Nuevo Espacio (Frente Amplio) y ex director de tránsito en la intendencia de Salto, habló públicamente por primera vez desde su salida de la comuna “Fui cesado el 10 de julio, después tomé un tiempo de reflexión porque considero que no era oportuno opinar en caliente. No me arrepiento de lo que hice, creo que ese no era el mecanismo para discutir esos temas. Me parecía que lo lógico es que me dijeran cuales eran los cuestionamientos que se me hacían, pasó esa semana y hasta el 10 de julio, en la mesa política se me peguntó si estaba cesado. Me mandó Mónica Cabrera un mensaje diciendo que se me convocaba. No me dieron motivos, me llamaron de notificaciones y me dieron el cese. Lo que me dijeron básicamente es que hicieron una lista de cosas que no gustaron, entre ellas un listado de cosas que yo había hecho en tránsito. Muchas veces las cosas que se ven de afuera tienen un punto de vista y cuando uno las explica son diferentes”.

“Me pidieron explicaciones y yo las dí. Fui a la comisión porque a mí me importa mucho lo que piensan los compañeros, el gobierno resolvió, el intendente resolvió que una manera de aliviar la tensión con el Frente Amplio era que yo me fuera y a otra cosa” manifestó.

“Estoy agradecido a la confianza que depositó en mí en estos 3 años, pero creo que el procedimiento, no tuvimos oportunidad ni de defendernos, ni de hablar. Hubo una mala decisión política y de una manera muy infantil de resolver esto que es producto de otra cosa” agregó.

“Los problemas comienzan cuando se genera una crisis con la lista 888” dijo. “Hay un choque de poderes que inevitablemente va a traer conflictos, antes habían pero me parecen normales. Yo no me siento ofendido, me parece ridículo que uno esté en un cargo y piense que todo el mundo tiene que aplaudirlo” agregó.