Lic. Emilio Arredondo “Se va a mantener el nivel de polarización de los últimos períodos entre el Frente Amplio y el Partido Colorado”

El Sociólogo y Analista Político, Licenciado Emilio Arredondo se refirió a la actualidad política y social a nivel departamental y nacional “La constitución de la República, las instituciones a los gobiernos departamentales no le dan instrumentos para manejar la economía. Somos un país unitario, no es como en Argentina donde puede haber márgenes, somos un país chico, centralista y unitario” dijo en primera instancia.

Sobre las próximas elecciones a nivel nacional manifestó “suelo trabajar, teniendo en cuenta a las encuestas pero no aferrado a ellas. Sigo a todas las encuestas pero todavía no me guío demasiado por el momento en el que estamos. Creo que son indicadores, pero tampoco es el único elemento con que me guío. Coincido con lo que dicen que los dos partidos que van a definir la elección nacional son el Partido Nacional y el Frente Amplio. Me animo a anticipar, que el Frente Amplio va a ganar la primera vuelta, que va a haber segunda vuelta, que no va a haber mayorías parlamentarias. Estas cosas son bastante obvias que van a pasar”

“A nivel nacional va a ser la elección más incierta de todas, de las últimas 3 o 4 elecciones sin dudas” destacó.

Sobre el nivel de indecisión manifestó “Los que hoy aparecen como indecisos pueden no serlo, puede que estén molestos por algo particular y no quieran contestar, puede pasar eso. Hay mucha gente que dicen que van a votar a “fulano” y llegado el momento votan otra cosa. Hay que ver realmente cuales son los sectores sociales donde hay más indecisos, el nivel de indecisión llega aproximadamente a un 30 o 35%”. “Hay un nivel de indecisión bastante importante” agregó.

En referencia a las próximas elecciones a nivel departamental indicó “el hecho de estar metido en el medio hace que uno tenga que ser cauteloso, porque pierde perspectivas, es más fácil hacer diagnósticos sobre realidades en las que uno no está todo el día. El escenario me permito anticipar va a mantener el nivel de polarización de los últimos períodos, el nivel de polarización entre el Frente Amplio y el Partido Colorado. No veo al Partido Nacional tomando acciones que permitan romper esa polarización, veo esfuerzos pero le va a costar mucho, la extrema cercanía con Coutinho le dificulta al Partido Nacional hoy aparecer con un perfil nítido”.

“No veo acciones eficaces para romper esa polarización, el Partido Colorado tiene un piso muy importante y el Frente Amplio un piso muy importante. Es decir un número de votantes muy importante” añadió.

En referencia a las declaraciones de el Secretario General Fabián Bochia (en las que resaltó que el Frente Amplio necesita de Lima tanto como Lima del Frente Amplio) “Al secretario general lo analizo como actor político no como analista, como todo partido las diversas candidaturas a nivel departamental aportan”

“La izquierda puede ir con dos o tres candidatos, si van tres candidatos la mayoría va a estar con Lima, porque la fracción entre tres aumenta la proporción del “Limismo”, si aparecen dos van a competir entre ellos. Si aparecen dos candidatos se van a dividir entre ellos”.